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الإثنين، 19-07-2021 09:43 ص

شاهد .. بطة تتجول بين التماسيح

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع الفيديو بطة محظوظة بشكل لا يصدق، حين تجولت بين تماسيح مسترخية على الشاطئ.

سارت البطة بجرأة إلى الأمام فوق أجساد الزواحف، وبدت أنها مذهولة من وقاحة الطائر لدرجة أنها لم تفكر على الفور أنه عشاء ممتاز.

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وعندما حاولت الانقضاض عليها، تمكنت من الفرار.


كان الطائر محظوظًا جدًا: فهي لم تنج من اللقاء مع الحيوانات المفترسة الخطيرة فحسب، بل لم تفقد ريشة واحدة أيضا.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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