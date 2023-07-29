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السبت، 29-07-2023 06:58 م

شاهد.. جريمة بشعة تهز لبنان وصديقة الضحية تروي التفاصيل

ماريا١
المجني عليها


الوكيل الإخباري - اهتز الرأي العام اللبناني، خلال الساعات القليلة الماضية، لجريمة بشعة، راحت ضحيتها اللبنانية ماريا حتّي، التي قُتلت أمام أنظار والديها أمام مطعم في مدينة زحلة، بإطلاق الرصاص عليها من قبل "شبل أبو نجم"، لعدم قبولها الارتباط به، قبل أن يُقدم على الانتحار.

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وكشفت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن شهود عيان، أن الضحية كانت تتناول الغداء مع والديها في أحد المطاعم في مدينة زحلة، حيث كان الجاني يحوم حولها وتبعها إلى دورة المياه محاولًا التحدّث معها لكنها تجاهلته، فعاد إلى سيارته وتربّص لها في موقف السيارات.

انتظرها في سيارته إلى أن خرجت من المطعم، وما أن همّت بالصعود إلى سيارتها حتى ترجّل وأطلق عليها رصاصة في الرأس كانت كفيلة بإردائها قتيلة، ثم أطلق النار على رأسه وسقط مضرّجًا بدمائه ليفارق الحياة في المستشفى تاركًا خلفه زوجة وابنة صغيرة.


وتصدّر اسم الضحية قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" مع انتشار فيديو يوثق لحظة وقوع الجريمة، مثلما نعاها كثيرون كونها وجهًا معروفًا بنشاطها المهني والاجتماعي متعاطفين مع مصاب والديها، ومنتقدين انتشار السلاح المُتفلّت، وتزايد الجرائم بحق النساء.

وقال الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في تغريدة عبر تويتر: "ماريا حتّي قتلتها رصاصة متفلّتة، وعبثًا نصرخ في هذا البلد، وعبثًا نحلم في هذا البلد، وعبثًا نحلم ببلد". بدورها، كتبت مارتينا نصّار عبر حسابها كلمات مؤثرة في نعيها للراحلة.

إلى ذلك، نقلت تقارير عن صديقة الضحية أن "أبو نجم" البالغ من العمر (41 عامًا)، كان يحب المجني عليها من طرف واحد، لكنها كانت ترفض الارتباط به، لأنه متزوج ولديه طفلة، وسبق أن هددها بالقتل، ثم بدأ قبل 10 أيام بملاحقتها إلى أن تمكن ونفّذ وعيده.


وأشارت إلى أن "ماريا كانت متزوجة قبل 10 سنوات، وارتبطت برجل لمدة أيام، وبعد أن احتال ونصب عليها، انفصل عنها بحجة اضطراره للهرب خارج البلاد بسبب ديون تراكمت عليه، لتغرق ماريا ثلاثينية العمر بالديون وتبدأ العمل من أجل سدادها".

 

 

فوشيا

 




 

 


 

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