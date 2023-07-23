الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

10 آلاف جندي احتياط يعلقون خدمتهم بالجيش الإسرائيلي

تعرف على عقوبة إضرام النيران في الغابات

وفاة شخصين من جنسية عربية غرقا داخل بركة زراعية في معان

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف القضاء

وفاتان إثر تدهور مركبة في عجلون

توضيح حول استبدال عقوبة الغرامة بالحبس في معدل السير

وفاة شاب أردني بحادث دراجة في كندا.. ما الذي حدث؟

فاعليات بالكرك تدعو لإطلاق حملات توعية لحماية الغابات من الحرائق

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

بني مصطفى: الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات

الأحد، 23-07-2023 12:27 ص

شاهد بالفيديو.. الموت يباغت معلما يمنيا أثناء تناوله وجبة الإفطار

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


الوكيل الإخباري - تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة معلم أثناء تناوله وجبة الإفطار بمطعم في محافظة إب قبيل بدء دوامه المدرسي.

وأظهر المقطع الأستاذ عبد الغني سفيان وهو يتناول وجبة الإفطار الأخيرة بأحد المطاعم في محافظة إب، حيث سقط على طاولة الطعام، فيما حاول شخص كان يجلس بجواره مساعدته، إلا أن المعلم توفي على الفور.

اضافة اعلان


ووفقا لموقع "المشهد اليمني"، فقد عمل سفيان في المدرسة دون راتب، حيث "طوى بذلك سبع سنوات من الألم والظلم والدوام بدون راتب".


وأكد الأطباء الذين حاولوا إسعاف سفيان في المركز الطبي الذي نقل إليه، أنه وصل إليهم مفارقا للحياة.

 


 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
198382

حيل منزلية سهلة التطبيق لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام

5283276

قرد يثير الفوضى في محكمة باكستانية

268503

خطوات متبعة في العناية بالنباتات الصناعية

268509

قواعد لازمة من خبيرة الإتيكيت لاحترام خصوصية الآخرين

261860

استخدامات لم تخطر على بالك لحبوب القهوة المطحونة في المنزل

64bbaa114236044ce240a9ef

سيدة تستأجر قاتلا محترفا للتخلص من طفلها في أمريكا

أخبار متعلقة
64b7da7f42360423f61b3e33

مشهد في غاية الجمال.. مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم - فيديو

image (53)

وفاة صاحب أشهر موقف إنساني في المسجد النبوي - فيديو

image

تفاصيل قصة أصغر عروسين في مصر - صور

image (97)

بعد كارثة الغواصة "تيتان".. تعرف على مصير الشركة التي سيرت الرحلة

649c60024c59b73125134864

شاهد.. مقاطع فيديو لعدسة سرية ترصد كيفية تعامل قوات الأمن السعودي مع الحجاج

image (92)

دموع الحجاج والابتهال بالدعاء تشكل المشاعر الإيمانية على صعيد عرفات