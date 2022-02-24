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الخميس، 24-02-2022 11:06 ص

شاهد.. حفل زفاف يتحول الى شجار عنيف بين المعازيم في أستراليا

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الوكيل الإخباري - تحول زفاف أسترالي إلى كارثة بعد وقوع شجار عنيف بين المعازيم في أحد شوارع سيدني.

ووثق مقطع فيديو الحادث المروع وتداوله المستخدمون على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المعازيم في حفل الزفاف يتقاتلون وسقط العريس مغشيًا عليه.

في المقطع المتداول ظهر عشرات الأشخاص في ثياب رسمية يتبادلون اللكمات، حيث وقع الحادث ليلة السبت الماضي في بلدة موسمان على الساحل الشمالي السفلي.

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وبحسب ما ورد فقد سقط العريس مغشيًا عليه أمام السيارات المزدحمة على الطريق بعد أن تعرض للكمة حادة في وجهه.

ووفقًا للتقارير، فقد تشاجر أكثر من 30 شخصًا في شوارع سيدني بشكل مروع أثناء حفل زفاف، مما اضطر المارة لاستدعاء الشرطة.


أصيب العريس بلكمات قوية تسببت في كسر أنفه وظهر شخص أصلع يدفع امرأة على الأرض قبل أن يندفع نحو ضيف آخر.

 

 

البيان 

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