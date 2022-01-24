شاهد..دبي تستضيف حفل خطوبة ملكي لأميرة هندية

الوكيل الإخباري - شهدت إمارة دبي حفل خطوبة ملكي للأميرة سانيا مولك أقيم في فندق أرماني الفاخر مساء يوم الخميس 20 يناير 2022.



وتمت خطوبة الأميرة سانيا مولك التي تنحدر من العائلة المالكة لنوابس في كورنول، أندرا براديش في الهند، للسيد بلال خالد أحمد المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حفل مرموق حضره العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير من عالم الرياضة والسينما.

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والأميرة سانيا هي كريمة رجل الأعمال المعروف نواب شاجي أل مولك والراحلة فرحة مريم خاتون. وتجدر الإشارة إلى أن جد العائلة الراحل نواب غلام رسول خان باني كان آخر حكام كورنول، ومن بين المناضلين من أجل الحرية الذين حاربوا الجيش البريطاني، عبر تحالف جمعه مع تيبو سلطان. ويعتبر الراحلين نواب ألاف خان ونواب أنيس أل ملك، جدي العروس من جهتي الأب والأم.

وأحرز نواب شاجي أل ملك، والد الأميرة سونيا، نجاحات مشهودة بفضل عمله الجاد والدؤوب، كما أسهم بدور رئيسي في إنشاء إمبراطورية تجارية شملت العديد من المجالات والتخصصات، من ضمنها بطولة الكريكيت T10 الشهيرة عالمياً.



وحضر الحفل العديد من الشخصيات المرموقة .













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