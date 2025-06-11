امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

الوكيل الإخباري- أثارت امرأة صينية تبلغ من العمر 60 عامًا حالة من الجدل والاستياء في أحد أرقى أحياء شنغهاي، بعدما تبيّن أنها تخزن القمامة داخل شقتها الفاخرة التي يتجاوز سعرها 5 ملايين دولار أمريكي.

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ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تعيش السيدة، وتُدعى "تشنغ"، بمفردها منذ عامين وتجمع جميع أنواع النفايات، من كرتون وبلاستيك إلى فضلات طعام، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات والقوارض، ودفع بعض الجيران إلى بيع شققهم والمغادرة.



وبرغم محاولات لجنة الحي والجيران التدخل، رفضت تشنغ التوقف، بل هددت بإشعال النار، فيما رفض أبناؤها التدخل في الأمر. وقد نفت تشنغ اتهامات تخزين القمامة، مدعية أنها "فقط تنظف الأشياء"، واتهمت جيرانها بمحاولة إدخالها مستشفى نفسي بالقوة.



القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، بين من عبّر عن تعاطفه مع حالتها النفسية، ومن انتقد تجاهل السلطات لمعاناة الجيران.







