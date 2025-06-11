الأربعاء 2025-06-11 12:50 م
 

امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

ليلي
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-  أثارت امرأة صينية تبلغ من العمر 60 عامًا حالة من الجدل والاستياء في أحد أرقى أحياء شنغهاي، بعدما تبيّن أنها تخزن القمامة داخل شقتها الفاخرة التي يتجاوز سعرها 5 ملايين دولار أمريكي.

اضافة اعلان


ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تعيش السيدة، وتُدعى "تشنغ"، بمفردها منذ عامين وتجمع جميع أنواع النفايات، من كرتون وبلاستيك إلى فضلات طعام، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات والقوارض، ودفع بعض الجيران إلى بيع شققهم والمغادرة.


وبرغم محاولات لجنة الحي والجيران التدخل، رفضت تشنغ التوقف، بل هددت بإشعال النار، فيما رفض أبناؤها التدخل في الأمر. وقد نفت تشنغ اتهامات تخزين القمامة، مدعية أنها "فقط تنظف الأشياء"، واتهمت جيرانها بمحاولة إدخالها مستشفى نفسي بالقوة.


القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، بين من عبّر عن تعاطفه مع حالتها النفسية، ومن انتقد تجاهل السلطات لمعاناة الجيران.

 


Image1_6202511115717114365863.jpg

 


Image1_6202511115731120429549.jpg 

24 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال صعود بورصة موسكو معوضة بعض خسائرها

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يصدر بياناً حول إصابة ممرض بشظية بمحيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع

ارشيفية

فلسطين المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

ليلي

منوعات امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية موعد بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل

تعبيرية

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في باكستان

تعبيرية

مناسبات أسرة موقع الوكيل تهنئ الزميلين أحمد حمدان وبراءة الشلالدة بقدوم مولودتهما "إلينا"

الديوان الملكي: نهاية مباراة وبداية حلم أردني جديد!

أخبار محلية الديوان الملكي ينشر صورا لجلالة الملك والملكة خلال مباراة النشامى



 
 





الأكثر مشاهدة