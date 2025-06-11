امرأة تخزّن القمامة في منزل فاخر بـ5 ملايين دولار تثير الجدل في شنغهاي - صور

ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تعيش السيدة، وتُدعى "تشنغ"، بمفردها منذ عامين وتجمع جميع أنواع النفايات، من كرتون وبلاستيك إلى فضلات طعام، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات والقوارض، ودفع بعض الجيران إلى بيع شققهم والمغادرة.
وبرغم محاولات لجنة الحي والجيران التدخل، رفضت تشنغ التوقف، بل هددت بإشعال النار، فيما رفض أبناؤها التدخل في الأمر. وقد نفت تشنغ اتهامات تخزين القمامة، مدعية أنها "فقط تنظف الأشياء"، واتهمت جيرانها بمحاولة إدخالها مستشفى نفسي بالقوة.
القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل، بين من عبّر عن تعاطفه مع حالتها النفسية، ومن انتقد تجاهل السلطات لمعاناة الجيران.
-
أخبار متعلقة
-
عملية إنقاذ جوية لحمار وحشي هارب تثير الجدل في تينيسي
-
كارثة خلال رحلة تسلق.. دب أسقط رجلا عن الجبل في اليونان
-
حادثة محرجة في تتويج ملكة جمال باراغواي تثير الجدل
-
فيديو .. مطاردة "هوليوودية" في مدينة أميركية تنتهي بكارثة
-
الصفقة الأغلى هذا العام .. فندق فاخر في نيويورك يثير صراع الأثرياء
-
دراسة مفاجئة.. الأسماك تشعر بالألم كالإنسان!
-
فرق إنقاذ أسترالية تبحث عن حوت أحدب.. ما القصة؟ (فيديو)
-
في بلدٍ عربيّ... نقل أكثر من 200 شخص إلى المستشفى بسبب "الهمبرغر"! (صور)