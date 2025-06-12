رجل صيني يختار العيش في كهف هربًا من ضغوط الحياة العصرية

الوكيل الإخباري- تخلى الصيني مين هنغكاي (35 عامًا) من مقاطعة سيتشوان عن نمط الحياة الحضرية واختار العيش في كهف منذ أربع سنوات، هاربًا من ضغوط العمل والديون. وكان يعمل سابقًا سائقًا ويتقاضى نحو 1400 دولار شهريًا، لكن تراكم الديون لأكثر من 42 ألف دولار وساعات العمل الطويلة دفعاه لترك كل شيء.

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استبدل قطعة أرض مع أحد القرويين ليتمكن من العيش في كهف بمساحة 50 مترًا مربعًا، استخدم مدخراته البسيطة لتحويله إلى مأوى، ويعيش الآن حياة بسيطة يزرع فيها طعامه ويقرأ ويتنزه. يرفض مين فكرة الزواج، معتبرًا إياها مضيعة للوقت والمال، ويقول: "العمل بلا جدوى والحب الحقيقي نادر".



ورغم انعزاله، يحافظ على تواصل مع العالم الخارجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 40 ألف شخص. وتُذكر قصته بأشخاص مثل الأمريكي دانيال سويلو والإيطالي ماورو موراندي، الذين اختاروا حياة العزلة بعيدًا عن ضغوط المجتمع.