رجل صيني يختار العيش في كهف هربًا من ضغوط الحياة العصرية

استبدل قطعة أرض مع أحد القرويين ليتمكن من العيش في كهف بمساحة 50 مترًا مربعًا، استخدم مدخراته البسيطة لتحويله إلى مأوى، ويعيش الآن حياة بسيطة يزرع فيها طعامه ويقرأ ويتنزه. يرفض مين فكرة الزواج، معتبرًا إياها مضيعة للوقت والمال، ويقول: "العمل بلا جدوى والحب الحقيقي نادر".
ورغم انعزاله، يحافظ على تواصل مع العالم الخارجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 40 ألف شخص. وتُذكر قصته بأشخاص مثل الأمريكي دانيال سويلو والإيطالي ماورو موراندي، الذين اختاروا حياة العزلة بعيدًا عن ضغوط المجتمع.
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