الخميس 2025-06-12 11:14 ص
 

رجل صيني يختار العيش في كهف هربًا من ضغوط الحياة العصرية

بربر
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري- تخلى الصيني مين هنغكاي (35 عامًا) من مقاطعة سيتشوان عن نمط الحياة الحضرية واختار العيش في كهف منذ أربع سنوات، هاربًا من ضغوط العمل والديون. وكان يعمل سابقًا سائقًا ويتقاضى نحو 1400 دولار شهريًا، لكن تراكم الديون لأكثر من 42 ألف دولار وساعات العمل الطويلة دفعاه لترك كل شيء.

اضافة اعلان


استبدل قطعة أرض مع أحد القرويين ليتمكن من العيش في كهف بمساحة 50 مترًا مربعًا، استخدم مدخراته البسيطة لتحويله إلى مأوى، ويعيش الآن حياة بسيطة يزرع فيها طعامه ويقرأ ويتنزه. يرفض مين فكرة الزواج، معتبرًا إياها مضيعة للوقت والمال، ويقول: "العمل بلا جدوى والحب الحقيقي نادر".


ورغم انعزاله، يحافظ على تواصل مع العالم الخارجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 40 ألف شخص. وتُذكر قصته بأشخاص مثل الأمريكي دانيال سويلو والإيطالي ماورو موراندي، الذين اختاروا حياة العزلة بعيدًا عن ضغوط المجتمع.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي

الشاب عيسى صالح محمد الطعمات

خاص بالوكيل لليوم الثالث .. سباق مع الزمن لاستخراج الشاب عيسى الطعمات من بئر بعمق 60 متر

تعبيرية

اقتصاد محلي 13.9 ألف شيك مرتجع خلال أيار بقيمة 93 مليون دينار

ااا

فن ومشاهير ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

غا

فن ومشاهير هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

ننن

منوعات بركان كيلاويا يواصل ثورانه بقذف حمم بارتفاع 100 متر - فيديو

ذهب

اقتصاد محلي الذهب يحلق محلياً بارتفاع جديد .. إليك الأسعار



 
 





الأكثر مشاهدة