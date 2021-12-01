الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 09:55 ص

شاهد...رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا مذهلا لمصر من الفضاء

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الوكيل الإخباري - نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من الفضاء لمصر، صحبها بتعليق: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة ،مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يبدى شكابلروف إعجابه بمصر ومعالمها، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.

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المصدر - البيان 

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