شاهد.. رد فعل المصلين بعد شعورهم بالزلزال في أحد المساجد بسوريا

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، ردة فعل المصلين أثناء شعورهم بالزلزال في أحد المساجد ببلدة الجانودية في إدلب شمالي سوريا، يوم الـ 20 من فبراير الجاري.



ورصد الفيديو، هرع معظم المصلين خارج المسجد خوفا من انهياره، وجاء ذلك عندما شعروا باهتزاز البناء.

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الجدير بالذكر أنه في 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المرصد