شاهد ريانة تسجل مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء

الوكيل الإخباري - شاركت الرائدة الفضائية السعودية ريانة برناوي مقطع فيديو لمناظر مرورها فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة ليلاً من المحطة الدولية للفضاء.
وأظهر الفيديو الذي التقطته “ريانة” مناظر المملكة العربية السعودية من الفضاء، بما في ذلك الحرم المكي الشريف الذي بدا مضاءً من الفضاء.
وجاء نشر الفيديو بعد انتهاء “ريانة” من تجاربها العلمية اليومية.
ومن المقرر أن تقوم “ريانة” وعلي القرني بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية.
بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023
نور على نور ✨ #نحو_الفضاء
Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N
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