شاهد ريانة تسجل مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء

الوكيل الإخباري - شاركت الرائدة الفضائية السعودية ريانة برناوي مقطع فيديو لمناظر مرورها فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة ليلاً من المحطة الدولية للفضاء.

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وأظهر الفيديو الذي التقطته “ريانة” مناظر المملكة العربية السعودية من الفضاء، بما في ذلك الحرم المكي الشريف الذي بدا مضاءً من الفضاء.



وجاء نشر الفيديو بعد انتهاء “ريانة” من تجاربها العلمية اليومية.



ومن المقرر أن تقوم “ريانة” وعلي القرني بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية.



نور على نور ✨



Makkah from the space ✨pic.twitter.com/rh3kZnJw0N بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨ #KSA2Space May 26, 2023

روسيا اليوم