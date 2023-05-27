السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 12:53 م

شاهد ريانة تسجل مرورها فوق الحرم المكي من الفضاء

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الوكيل الإخباري - شاركت الرائدة الفضائية السعودية ريانة برناوي مقطع فيديو لمناظر مرورها فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة ليلاً من المحطة الدولية للفضاء.

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وأظهر الفيديو الذي التقطته “ريانة” مناظر المملكة العربية السعودية من الفضاء، بما في ذلك الحرم المكي الشريف الذي بدا مضاءً من الفضاء.


وجاء نشر الفيديو بعد انتهاء “ريانة” من تجاربها العلمية اليومية.


ومن المقرر أن تقوم “ريانة” وعلي القرني بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى خلال تواجدهما في محطة الفضاء الدولية.

 

 

 

روسيا اليوم 

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