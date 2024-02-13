الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

الجامعة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع "آدا" الأرذبيجانية

لإضرارها بأمنها.. إسرائيل تدرس إغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية

مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

الخارجية: إجلاء 54 أردنياً من قطاع غزة اليوم

الانجليزية والرشادية .. أسعار ليرة الذهب بالأردن اليوم

694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

الثلاثاء، 13-02-2024 09:35 ص

شاهد سقوط لعبة بمدينة ملاهي جنوب بغداد

Doc-P-1163689-638434092897384384


الوكيل الإخباري - أصيب 18 شخصا أغلبهم من الأطفال بجروح نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ملاهي واقعة بمدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.

اضافة اعلان

 

وقال الدكتور جبار الياسري مدير عام دائرة صحة واسط في تصريح إن "إحدى الألعاب بمدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية وسط مدينة الكوت سقطت ما أدى إلى إصابة 15 طفلا وثلاثة أشخاص".


وأشار إلى أن اثنين من المصابين أدخلا إلى غرفة العناية المركزة، نافيا حصول وفيات في الحادث ببغداد.

 

وأكد مصدر أنه "تم اعتقال الشخص المسـؤول عن المدينة الترفيهية التي سقطت فيها "لعبة الدوامة" وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1163456-638433457095111689

صورة لدب قطبي يفوز بمسابقة عالمية برية لعام 2024

Doc-P-1163518-638433554590070505

طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك - فيديو

1437507100251662100

أغرب فندق بالعالم مصنوع من 'الملح' في أمريكا - صورة

65ca36ac4236040cb36317bc

شاهد أصغر 'روبوت شبيه بالإنسان' في العالم

e1_1

بناء في لبنان تمايل وهبط سراباً.. فيديو وثق صيحات السكان

Doc-P-1163175-638432765189344255

العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية في أمريكا

أخبار متعلقة
Doc-P-1153878-638411591067898955

شاهد فيديو صادم متداول لطفلين محبوسين في قفص بحديقة عامة بالعراق