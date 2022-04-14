شاهد..سيارة أجرة مدرعة في جمهورية لوغانسك

الوكيل الإخباري - وضع عسكريو جمهورية لوغانسك الانفصالية الموالية لروسيا علامة "سيارة أجرة" على مدرعة يستخدمونها لنقل المساعدات وإجلاء الجرحى والمدنيين في مدينة بيرفومايسك قرب خطوط القتال مع الجيش الأوكراني.



وتعرف هذه الآلية الحربية بين العسكريين والسكان المدنيين باسم "سيارة الأجرة المدرعة"، لكونها تحمل هذه العبارة على طرفها، بحسب "روسيا اليوم".

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