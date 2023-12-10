شاهد صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية

الوكيل الإخباري - تلقت مجموعة من السياح درسًا قاسيًا في أهمية اتباع تعليمات السلامة بعد سقوطهم في قناة البندقية الشهيرة بسبب التقاط صور السيلفي.



كانت المجموعة المكونة من خمسة أفراد تتنقل حول السفينة، وتلتقط الصور أمام المعالم الشهيرة عندما طلب منهم سائق القارب الجلوس والبقاء ساكنين.

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حاولت المجموعة المناورة لمدة دقيقة تحت جسر بالقرب من ساحة سان مارك، لكن عندما تجاهلوه واستمروا في السير، انقلب القارب وسقطت المجموعة بأكملها في المياه المتجمدة.



شوهد السائحين وهم يمسكون بالقارب المقلوب ويحاولون سحب أنفسهم إلى قارب عابر آخر. كما قفز سائق القارب إلى القناة لإنقاذ الركاب على بر الأمان.



تم إنقاذ السياح دون أن يصابوا بأذى، لكن الحادثة سلطت الضوء على أهمية اتباع تعليمات السلامة عند ركوب القوارب في البندقية.





🔹وفي نفس الوقت توسل المرشد للضيوف بالهدوء وعدم هز القارب لكنهم لم يستمعوا إليه. والنتيجة في الفيديو .! 🔸مجموعة من السياح قرروا في مدينة البندقية - إيطاليا ، التقاط صورة سيلفي على الجندول.🔹وفي نفس الوقت توسل المرشد للضيوف بالهدوء وعدم هز القارب لكنهم لم يستمعوا إليه. والنتيجة في الفيديو .! pic.twitter.com/sIErYLltG0 December 8, 2023

الوقائع