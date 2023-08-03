شاهد ضيف 'غير متوقع' يتسبب بإيقاف مباراة كريكيت في سريلانكا

الوكيل الإخباري - توقفت مباراة في الكريكيت بالدوري الممتاز في سريلانكا بين فريقي غالي تيتانز ودامبولا أورا، يوم الإثنين، بعدما اقتحم ثعبان الملعب.

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وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديا إكسبريس" أحد لاعبي فريق غالي تيتانز وهو يشير إلى الحكم، منبها إياه بوجود ثعبان في الملعب.





Even the Sri Lankan wildlife can't resist the action at the LPL! 🏏#LiveTheAction pic.twitter.com/R9Fa5k1D3p Hello, stranger. Where is your accreditation card? 🐍Even the Sri Lankan wildlife can't resist the action at the LPL! 🏏 #LPL2023 July 31, 2023

ويبدو الحكم في المباراة وهو يحاول إخراج الثعبان الضخم من أرضية الملعب، لاستئناف اللقاء.



وحظي الفيديو بمشاهدات كبيرة على الإنترنت وتعليقات ساخرة، حيث قال أحدهم إن الثعبان جزء من فريق تحكيم المباراة، بينما علّق آخر بأن الحيوان الزاحف بدا غير مستمتع بأداء الفريقين فقرر أن يوقف اللقاء.

سكاي نيوز

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