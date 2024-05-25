أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى.. عناكب 'الأرملة السوداء القاتلة' تجتاح هذه المناطق

الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير بأن عناكب الأرملة السوداء القاتلة ستجتاح ولايات تكساس وأريزونا وغيرها من الولايات الأميركية الجنوبية الغربية، وسط تحذيرات من سمها الفتاك.



وقال الخبراء إن إناث هذا النوع من العناكب يمكن أن تطلق سمّا عصبيا قويا، أقوى 15 مرة من لدغة الأفعى، وتستخدمه للدفاع وشل الفريسة.

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ويمكن للسم، المعروف باسم "لاتروتوكسين"، أن يسبب آلاما شديدة وتشنجات عضلية، ومشاكل في القلب وتشنجات في البطن، ويمكن أن يشل الحجاب الحاجز ما يؤدي إلى صعوبة كبيرة في التنفس، كما يشكل في الغالب تهديدا للأطفال وكبار السن والعجزة.



ونصح علماء الحشرات في جامعة تكساس A&M، السكان بضرورة "اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع البضائع المخزنة أو العمل في المناطق التي قد تختبئ فيها هذه العناكب".

وقال براينت ماكدويل، المتخصص في إدارة الآفات: "صادفت شخصيا عناكب الأرملة السوداء في صناديق القمامة بالهواء الطلق، وتحت أثاث الفناء".



وعموما، تفضّل هذه العناكب الاختباء في أماكن محصنة، بما في ذلك تحت الحجارة وأكوام الخشب والثقوب التي حفرتها حيوانات أخرى وجذوع الأشجار المجوفة.



ويظل الإجماع العلمي على أن هذا النوع ليس عدوانيا تجاه البشر ما لم يتعرض للتهديد.

لبنان 24

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