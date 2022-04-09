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السبت، 09-04-2022 09:47 ص

شاهد..طائرة شحن تنشطر إلى جزأين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

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الوكيل الإخباري - تعرضت طائرة شحن للبريد والطرود إلى حادثة غريبة عندما انشطرت إلى جزأين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار خوان سانتاماريا في سان خوسيه في كوستاريكا يوم الخميس.

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ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات، التي أشارت في الوقت ذاته إلى أنه أدى إلى إغلاق المطار مؤقتاً. وقال رئيس إدارة المطافئ في كوستاريكا هكتور تشافيز إن «الشخصين، اللذين كانا على متن الطائرة، بصحة جيدة».

 

وقال مدير العمليات والأمن في شركة «آيريس» العامة، التي تدير مطار سان خوسيه، جوليان بيليارد إن قبطان طائرة من طراز بوينغ-757 التابعة لمجموعة «دي إتش إل» الألمانية أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها، وخلال الهبوط الاضطراري انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين.

 

 

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