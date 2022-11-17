شاهد..فندق مدهش بمحتويات كاملة مصنوعة من الذهب الخالص في فيتنام

الوكيل الإخباري - يتسم أحد فنادق مدينة هانوي في شمال فيتنام، بميزة تجعله فندقاً فريداً من نوعه. وتتمثل هذه الميزة في احتوائه على مقتنيات مصنوعة من الذهب الخالص.



يحتوي فندق على مرايا وسقوف ذهبية، وأحواض استحمام ومصابيح ذهبية، حتى الجدران ومقاعد المرحاض تمت صناعتها من الذهب الخالص.

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ويشمل المنتجع ذو الخمس نجوم مسبحاً في الهواء الطلق مع إطلالات على المدينة، إضافة إلى مطعم ومركز للياقة البدنية وصالة ومركزاً للأعمال، إضافة إلى مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة تحويل العملات وخدمات الغرف.

تحتوي غرف وأجنحة الفندق على أحواض استحمام، ومراحيض ومرايا ذهبية. أما في المساحات الخارجية للفندق فيوجد أحواض استحمام ساخنة وكراسي استلقاء للتشمس بالإضافة إلى مواقف للسيارات.



ولضمان التواصل مع أكبر عدد من الزبائن، يتحدث موظفو الفندق ما مجموعه ست لغات بما في ذلك اللغة الإنجليزية.

تبدأ أسعار الغرف في الفندق من 110 دولار، ويمكن الحجز عبر موقع booking.com، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع الأسعار في الربيع والصيف، وفق صحيفة ديلي ستار البريطانية.























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