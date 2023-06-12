شاهد.. فيديو محير لـ' كائن فضائي' في أمريكا يثير ضجة عارمة على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأميركية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس، كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض، وسط سخرية عارمة من القصة.

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ويظهر الفيديو المتداول كائنا غريبا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.





ها هي أول لقطات كاميرا أمنية للمخلوقات الفضائية الذين تم رصدهم في لاس فيغاس. وأكد السكان المحليون والشرطة عملية الهبوط وما تلاها من رؤية. 🎖️الولايات المتحدة :ها هي أول لقطات كاميرا أمنية للمخلوقات الفضائية الذين تم رصدهم في لاس فيغاس. وأكد السكان المحليون والشرطة عملية الهبوط وما تلاها من رؤية. pic.twitter.com/20R5PyKM4w June 11, 2023

في وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأميركي أنه أسقطها مؤخرا.



كما نفت لاحقا المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف، وجود برنامج أميركي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.



يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لا تزال تعمل على تحديد طبيعة وهدف الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها مؤخرا. وأظهر استطلاع سابق أن نسبة 19% من العلماء في الولايات المتحدة يؤمنون بوجود اتصالات مع الأطباق الطائرة.

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