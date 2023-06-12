الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في محافظات الشمال غداً - أسماء

نصف مليون دينار قروض حسنة للممرضين من نقابتهم

5 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الدفاع الروسية: صد جميع الهجمات المضادة جنوبي دونيتسك

صور - كلب ضال يعقر طفلا في عين الباشا وعائلته تناشد

قرار بتأجيل اقساط صندوق الإدخار ومطالبات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية

وفاة حدث تعرّض للطعن من قبل آخر في الزرقاء

تخفيضات على أسعار حجز صالات الأفراح بنسبة 50%

الإثنين، 12-06-2023 02:12 م

شاهد.. فيديو محير لـ' كائن فضائي' في أمريكا يثير ضجة عارمة على مواقع التواصل

مخمخمخم


الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عن رصد السلطات الأميركية لمخلوق فضائي في لاس فيغاس، كان يتنزه على ما يبدو وسط الظلام الدامس على كوكب الأرض، وسط سخرية عارمة من القصة.

اضافة اعلان


ويظهر الفيديو المتداول كائنا غريبا بصدد التحرك بطريقة مريبة، قيل إنه هبط من صحن طائر في مدينة لاس فيغاس، وقد رصدته كاميرا مراقبة خاصة بإحدى العائلات.

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
orca-attack

شاهد حوت قاتل يسبب رعبًا لركاب يخت بعدما مزق دفته في إسبانيا

6485c2294c59b721b60d1c3f

اعتقال امرأة قتلت بناتها الثلاث في هونغ كونغ

999533-1

الكويت.. نجا من حادث دهس ومات في طريقه للمستشفى بسبب انقلاب السيارة

_120315865_coffin

خلال جنازتها.. فيديو لامرأة تستيقظ داخل النعش في الإكوادور

ةتةتةتة

شاهد لحظة اختطاف فتاة في ليبيا

115

حقيقة نقل قطع أثرية إلى خارج مصر