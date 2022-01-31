شاهد.. قردة البابون تهاجم السكان في السعودية

الوكيل الإخباري - بعد ازدياد أعدادها بشكل غير مسبوق، وتزايد اعتداءاتها على النساء والأطفال خاصة، شكى بعض سكان المناطق السعودية إلى الجهات الرسمية مجموعات من قردة البابون وإثارتهم الشغب، ومهاجمتهم الزائرين والسياح، مثيرين الهلع في قلوب الكثيرين.
ووثقت مؤخراً، العديد من المقاطع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حالات لمضايقات واعتداء عصابات قردة البابون على الناس، مما استدعى السلطات الرسمية لتوجيه السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات وتدابير، تمنع استفحال الظاهرة.
وأخيراً تم تسجيل حالة اعتداء قامت بها عصابة من القرود على إحدى المدارس وهاجمت الطلاب وسرقت الأكل من حقائبهم، مثيرة الخوف والفزع لديهم.
عصابات #قرود البابون تهاجم الأهالي وتثير الرعب بـ #السعوديةhttps://t.co/SuqIGtFVcS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QPoYdmhPx2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 31, 2022
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