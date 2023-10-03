شاهد كاميرا سرية لمسافر بريطاني ترصد وتكشف ما يحدث لـ حقيبة السفر أثناء الشحن

الوكيل الإخباري - قرر الرحالة البريطاني “كاز سوير” الذي يتابعه ملايين الأشخاص عبر قناته على اليوتيوب، وضع كاميرا مخفية في حقيبته في مطار دنفر الدولي، وقام بتشغيل الكاميرا لتصوير ما يحدث للأمتعة؛ ولكن النتائج لم تكن مبشرة، ووصلت الأمتعة والكاميرا لا تزال في مكانها ويبدو أنها لم تُمَس.



وعبّر “كاز” عن خيبته بعد مراجعة اللقطات؛ حيث ظهرت إدارة أمن المطار وهم يغلقون الكاميرا عند اكتشافها؛ ولكن لحسن الحظ لم يتم مصادرة الكاميرا؛ ليتمكن من نشر اللقطات التي حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب، وأكثر من 14 مليون مشاهدة.

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وعلى الجانب الآخر، انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، استخدامه كاميرا باللون الأبيض بعيدًا عن لون الحقيبة؛ مما جعلها ظاهرة للعاملين في المطار؛ وبالتالي لم يأخذ كل اللقطات كما خطط لذلك، ونصحه البعض باختيار كاميرا نفس لون الحقيبة في المرة القادمة.

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