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الجمعة، 12-11-2021 06:34 م

شاهد كيف يبدو من الداخل..يخت تبلغ كلفته 600 مليون دولار-صور

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الوكيل الإخباري- تمّ الكشف أخيرًا عن التصاميم الداخلية للسفينة العملاقة التي تصل كلفة تشييدها إلى 600 مليون دولار، بهدف إعطاء لمحة عن مزاياها، هي التي أُطلق عليها اسم أول "يخت سكني فاخر" في العالم.

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وقيل سابقًا إنّ مجمل الشقق العائمة البالغ عددها 39، المزوّدة بشرفة أو مصطبة مصمّمة بالكامل كي تتماشي مع "تفضيلات الشاري"، إلا أنّ بعض الخيارات المعروضة شملت أسرّة ضخمة على شكل صدفة، وغرفًا واسعة مطلّة على المحيط، إلى مرايا تغطّي الجدران.


أمّا السعر الأدنى لهذه الشقق العائمة فيبدأ من قرابة 11 مليون دولار، وتتراوح مساحتها بين 140 و604 مترًا مربعًا، حيث تشغل الشقة الأكبر معظم السطح العلوي من اليخت.

وصمّمت شركتا "ونش ديزاين" و"تيلبيرغ ديزاين" في السويد يخت "Somnio"، أي "الحلم" باللغة اللاتينية، وستبنيه شركة تصميم وبناء السفن النرويجية "فارد".
نادٍ رياضي، ومكتبة، وأماكن لتناول الطعام داخلية وخارجية، إلى غرف "مميّزة" لارتداء الملابس، و"غرفة استقبال واسعة مطلة على مشاهد خارجية بزاوية تبلغ 270 درجة"، من بين الخيارات المتاحة، رغم أنّ التصميم الداخلي سيأخذ في الاعتبار تفضيلات المشتري.

 




لن يُكشف عن هوية المالكين، لكن في وسعهم جميعًا الاستفادة من الخدمات اللوجستية الكاملة الخاصة "بالحاجات على متن السفينة أو من اليابسة".

وقال الكابتن إريك بريده، الشريك المؤسّس للسفينة الفاخرة العملاقة"Somnio"، في بيان: "بصفتنا اليخت السكني الفاخر الوحيد في العالم، يسعدنا العمل مع مصمّمين ينفذون المعايير الصارمة التي وضعناها"، مؤكّدًا أن "المالكين سيختبرون الأفضل، كما يليق بطابع هذا اليخت".

 




أما وسائل الراحة والترفيه المشتركة المتوافرة على متن سفينة الشقق الفاخرة، فتضمّ قبو نبيذ يحتوي على 10000 زجاجة، وغرفة تذوق، مع صالة استرخاء في مقدمة السفينة، ومنتجع صحي، وصالة سينما، ومطاعم وناد بحري.

ويتوجّب على المقيمين دفع رسوم سنوية تغطي نفقات مثل الصيانة والتصليح، بالإضافة إلى الوقود والطعام.

 



 

 

المصدر : cnn

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