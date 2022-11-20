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الأحد، 20-11-2022 12:19 م

شاهد.. لحظة انهيار هرم بشري في برشلونة

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الوكيل الإخباري - قام مجموعة في مدينة برشلونة الإسبانية ، بتشكيل هرم بشري كبير ، مكون من العديد من الأشخاص، إلا أن نهايته كانت محزنة ، وجاء ذلك خلال الاحتفال التقليدي السنوي “لا ميرسيه”.

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وأظهر مقطع فيديو مجموعة أشخاص من الجنسين يتسلقون فوق بعضهم البعض ، إلا أن اختل توازن إحدى الفتيات التي تسلقت على أكتاف زميلتها، مما تسبب في تساقط ممن كانوا في الأعلى.


يذكر أن احتفال لا ميرسيه من الاحتفالات التقليدية في برشلونة، ويستمر 5 أيام، ويبدأ مع نهاية فصل الصيف، وبداية الخريف.

 

 

 

 

صحيفة صدى 

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