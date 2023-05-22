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الإثنين، 22-05-2023 12:48 م

شاهد لحظة دخول رواد الفضاء منطقة انعدام الجاذبية

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول ، لحظة دخول مركبة دراغون ، التي على متنها رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي ، منطقة انعدام الجاذبية في الفضاء .

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وأظهر الفيديو ، رائد الفضاء “علي القرني” ، وهو يستمتع بلحظة دخول المركبة للفضاء ، وأمسك بلعبة قطنية على شكل “دبدوب ” ، حيث ألقاها أمامه وظلت تتحرك حوله لعدم وجود جاذبية .


يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

 

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