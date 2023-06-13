شاهد متسلق يغامر بحياته لتسلق برج عملاق دون حبال في كوريا

الوكيل الإخباري - وسط ترقب وخوف كبيرين، حبس المواطنون في كوريا الجنوبية أنفاسهم، وهم يتابعون رجل تسلق أعلى برج في البلاد دون أسلاك حماية.



المغامرة انتهت بالسلام، حيث ألقت السلطات القبض على رجل حاول تسلق خامس أعلى برج في العالم، دون حبال، حيث أوقفته بينما كان في وسط "عمليته الخطيرة" بالعاصمة الكورية سول.

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وأجبر الشاب البالغ من العمر 24 عاما على التوقف عن محاولته للتسلق، الاثنين، عندما اعترضته السلطات في الطابق 73 من برج لوت العالمي المكون من 123 طابقا.



A British man attempted to scale the 123-storey Lotte World Tower in Seoul without ropes until South Korean authorities forced him to abandon his climb more than half way up pic.twitter.com/nfdytu1p7T June 12, 2023

كان المتسلق، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا، يشق طريقه صعودا إلى أعلى ناطحة سحاب كوريا الجنوبية لأكثر من ساعة، حيث تجمعت الشرطة وطاقم الإطفاء على الأرض أدناه.



وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن الرجل احتجز لاستجوابه.



في عام 2018، ألقت الشرطة القبض على "الرجل العنكبوت الفرنسي" آلان روبرت عندما كان في منتصف الطريق فوق برج لوت وورلد.



يحاول المتسلقون دون حبال بانتظام تسلق بعض المباني الأطول أو الأكثر شهرة في العالم في السنوات الأخيرة.

سكاي نيوز