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الإثنين، 27-12-2021 12:03 م

شاهد...متسلل يحاول اغتيال الملكة اليزابيث

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الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام بريطانية، صباح اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً وصفته بالمخيف والصادم يظهر رجل ملثم يحمل قوس ونشاب ويهدد باغتيال ملكة بريطانيا وذلك انتقاماً لمذبحة أمريتسار عام 1919″.

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ظهر مقطع فيديو صادم يظهر رجلاً يحمل قوساً ونشاباً يهدد بـ “اغتيال الملكة انتقاماً لمذبحة أمريتسار عام 1919” – بعد أن قطع شاب يبلغ من العمر 19 عاماً مسافة كبيرة وتسلق السياج الشائك لقلعة وندسور.

تظهر اللقطات التي حصلت عليها صحيفة “The Sun” الرجل الذي يُعتقد أنه المشتبه به المعتقل، وهو يحمل قوساً أسود ونشاباً ويستخدم صوتاً مشوهاً وهو يهدد الملكة.

قام حساب يحمل اسم “Jaswant Singh Chail” بتحميل الفيديو المسجل مسبقاً على Snapchat في الساعة 8:06 صباحاً ، قبل 24 دقيقة من القبض على رجل من قبل الشرطة داخل أراضي قلعة وندسور.

كان معروفاً لأصدقائه باسم جاس، فقد استخدم جهازاً لتشويه صوته وارتدى سترة بقلنسوة وقناعاً مزعجيناً – وهو الزي الذي يُعتقد أنه مستوحى من حرب النجوم.

وقال في فيديو التهديد: “أنا آسف.. أنا آسف لما فعلته وما سأفعله.. سأحاول اغتيال إليزابيث ملكة العائلة المالكة.. هذا انتقام لأولئك الذين ماتوا في مذبحة جاليانوالا باغ “أمريتسار” عام 1919.

وأضاف: “أن الاغتيال سيكون أيضاً انتقام لمن قُتلوا وأُهينوا وتم التمييز ضدهم بسبب عرقهم.. أنا سيخ هندي، سيث. كان اسمي جاسوانت سينغ تشايل، اسمي دارث جونز”.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على قوس ونشاب بعد اعتقال المتسلل في أراضي القلعة أثناء وجود الملكة في الإقامة.

ونوهت إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات هذا الحادث من قبل العمليات المتخصصة في شرطة العاصمة.

 

 

 

 

 

 

المصدر - ستيب نيوز

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