شاهد - مسافر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رضيع في الصين

الوكيل الإخباري - قام مسافر بعمل بطولي لإنقاذ رضيع كان برفقة أمه، أثناء محاولتها الصعود إلى القطار.

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الرضيع سقط من والدته أثناء محاولتها ركوب القطار ولم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين.



وتابعت الصحيفة: "وجد الرجل نفسه قادرا على النزول عبر مساحة ضيقة بين القطار ورصيف المحطة فقرر القيام بهذا العمل لإنقاذ الطفل انطلاقا من دوافع إنسانية".



ولفتت الصحيفة إلى قول الرجل إنه فعل ذلك سريعا بعد سقوط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في إنقاذه، قبل أن يتدخل هذا الرجل. شعور الآباء تجاه أبنائهم، مشيرة إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل ثم انصرف على متن القطار بعد إتمام عمله البطولي.

This heroic passenger put himself in harm’s way to rescue a baby who fell into the gap between the train and the platform. pic.twitter.com/G93gPqMjCq June 3, 2021

سبوتنيك عربي



