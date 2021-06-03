الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 12:25 م

شاهد - مسافر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رضيع في الصين

قطار


الوكيل الإخباري - قام مسافر بعمل بطولي لإنقاذ رضيع كان برفقة أمه، أثناء محاولتها الصعود إلى القطار.

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الرضيع سقط من والدته أثناء محاولتها ركوب القطار ولم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين.


وتابعت الصحيفة: "وجد الرجل نفسه قادرا على النزول عبر مساحة ضيقة بين القطار ورصيف المحطة فقرر القيام بهذا العمل لإنقاذ الطفل انطلاقا من دوافع إنسانية".


ولفتت الصحيفة إلى قول الرجل إنه فعل ذلك سريعا بعد سقوط الطفل تحت القطار وفشلت الأم وبقية الركاب في إنقاذه، قبل أن يتدخل هذا الرجل. شعور الآباء تجاه أبنائهم، مشيرة إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل ثم انصرف على متن القطار بعد إتمام عمله البطولي.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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