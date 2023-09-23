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السبت، 23-09-2023 12:54 م

شاهد.. مشاجرة جماعية بين السيدات في حفل زفاف بالسودان يثير الجدل

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الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يوثق وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من السيدات خلال حفل زفاف في السودان.

ويظهر الفيديو تجمع عدد كبير من السيدات داخل القاعة المخصصة لتناول الطعام في الحفل، حيث شهدت اشتباكات عنيفة بينهن.

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يوضح الفيديو حالة من الفوضى داخل القاعة وتبعثر محتويات الطعام، مع تبادل السيدات الاشتباكات بالأيدي والأطباق واستخدام الألفاظ العنيفة. وأثار المقطع حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعليق أحد المغردين يشير إلى أن السبب وراء المشاجرة قد يكون صراعًا على البوفيه.

 

 

 

 

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