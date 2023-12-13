رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو

الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قفز رجل إلى داخل منطقة مخصصة للمشرعين في مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء في خرق أمني هندي كبير تزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لهجوم دموي على المجمع.

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وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية رجلا يرتدي سترة سوداء وهو يقفز من منطقة الزوار إلى منطقة جلوس النواب الهندي وصعد فوق الطاولات فيها.

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