رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو

الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قفز رجل إلى داخل منطقة مخصصة للمشرعين في مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء في خرق أمني هندي كبير تزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لهجوم دموي على المجمع.
Major security breach on Indian parliament attack's 22nd anniversary#WIONOriginals #IndianParliament #ParliamentAttack #ParliamentSecurityBreach pic.twitter.com/OjPz4xXt8I— WION (@WIONews) December 13, 2023
وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية رجلا يرتدي سترة سوداء وهو يقفز من منطقة الزوار إلى منطقة جلوس النواب الهندي وصعد فوق الطاولات فيها.
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