الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 03:02 م

رجل يقفز فجأة إلى منطقة النواب بالبرلمان الهندي - فيديو

قبقبق


الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قفز رجل إلى داخل منطقة مخصصة للمشرعين في مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء في خرق أمني هندي كبير تزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لهجوم دموي على المجمع.

اضافة اعلان

 

 

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية رجلا يرتدي سترة سوداء وهو يقفز من منطقة الزوار إلى منطقة جلوس النواب الهندي وصعد فوق الطاولات فيها.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1702398250_Capture

بعيون زرقاء وجلد أبيض... ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا (فيديو)

Doc-P-1140314-638379760407750561

غطسة الموت.. نرويجي يقفز في مياه متجمدة - فيديو

_112952309_53083182

كيف أصبحت فنلندا أسعد دولة في العالم؟

Doc-P-1140213-638379601740753510

شاهد حوت ضخم يقترب من رواد شاطئ للسباحة معهم في أستراليا

65c10DoSRluEk439OuVkEEWJv7Up0Hw5cFuDxje8@md

التف حول اصبعها خصلة من شعر والدتها... وهذه النتيجة في احدى الدول

12202311112626389481388

القطط 'النووية' تثير الفزع في منطقة بريطانية.. ما القصة؟

أخبار متعلقة
Doc-P-1135267-638367955920933659

بعد 16 يوماً... إنقاذ عمال علقوا في نفق منهار بالهند - فيديو