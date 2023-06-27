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الثلاثاء، 27-06-2023 03:47 م

شاهد مولد كهربائي كاد يفجر مجزرة في بيروت

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الوكيل الإخباري - كارثة كادت تحل على سكان منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، بعد احتراق مولد كهربائي وتصاعد النيران والدخان الكثيف.

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وتفاقمت الكاثة مع وصول ألسنة النار إلى السيارات المتوقفة في الشارع أيضا.

غير أن الدفاع المدني أعلن لاحقا عبر حسابه في فيسبوك السيطرة على حريق مولد الكهرباء وخزانين للمازوت و6 سيارات و3 منازل ومتجر في زقاق البلاط.


وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الأضرار المادية إثر الحريق.

 

 

 


 

 


 



 


 

 

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