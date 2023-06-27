شاهد مولد كهربائي كاد يفجر مجزرة في بيروت

الوكيل الإخباري - كارثة كادت تحل على سكان منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، بعد احتراق مولد كهربائي وتصاعد النيران والدخان الكثيف.
وتفاقمت الكاثة مع وصول ألسنة النار إلى السيارات المتوقفة في الشارع أيضا.
غير أن الدفاع المدني أعلن لاحقا عبر حسابه في فيسبوك السيطرة على حريق مولد الكهرباء وخزانين للمازوت و6 سيارات و3 منازل ومتجر في زقاق البلاط.
وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الأضرار المادية إثر الحريق.
#مولدات الأحياء قنابل موقوتة!— Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) June 27, 2023
لا رقيب ولا حسيب! #وزارة_الطاقة من دون طاقة!
المعنيون بغيبوبة على الرغم مِن الشكاوى!
لو ما من رحمة الله لحلت كارثة في #زقاق_البلاط!
تحية لأبطال الدفاع المدني والإطفاء!
للأسف، كلّ هذه المصائب، و #مجلس_النواب مستنكف عن إنتخاب #رئيس pic.twitter.com/WoJ9Hy5LY4
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