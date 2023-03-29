شاهد.. هذا ما فعلته 25 دقيقة من الأمطار في الكويت

الوكيل الإخباري - كشفت لقطات بثّتها وسائل إعلام كويتية، كيف تسبّبت 25 دقيقة متواصلة من الأمطار الغزيرة في إغراق نحو 20 طريقًا سريعًا وفرعيًّا، وتعريض حياة قائدي مركبات للخطر بعد غرق سياراتهم في الأنفاق، فضلًا عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات.

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وأرجعت مصادر مطّلعة سبب تفاقم الأزمة الرئيسي، الذي أفضى إلى غرق بعض المناطق؛ إلى عدم استعداد الهيئة العامة للطرق، ووزارة الأشغال، للحالة المطرية بالشكل الكافي؛ حيث لم يتم تشغيل محطات سحب المياه، والاستعانة في بداية الحالة المطرية بتناكر سحب المياه؛ الأمر الذي فاقم المشكلة.





















روسيا اليوم

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