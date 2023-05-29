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الإثنين، 29-05-2023 09:43 ص

شاهد هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي بالمدينة المنورة

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الوكيل الإخباري - هطلت أمطار غزيرة فجر اليوم (الإثنين)، على المسجد النبوي في المدينة المنورة، وسط توقعات باستمرارها في أنحاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بهطول أمطار اليوم على عدة مناطق بينها مكة المكرمة والرياض.


وأوضح المركز أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما فيها المناطق المفتوحة والطرق السريعة ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة (12:00) ظهراً.

 

 

 

المدينة 

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