السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي : أمن السعودية من أمن الاردن

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

22 مشروع قانون على جدول أعمال مجلس النواب الأحد

الملك يغادر أرض الوطن الى دولة الامارات

الصحة توضح للوكيل حول الزامية إجراء فحص كورونا في بعض الاماكن

وزارة التربية تستكمل اليوم امتحانات كافة المراحل

اخر تفاصيل الحالة الجوية اليوم وأمطار مساء الغد

تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

كورونا.. 50 وفاة بالمغرب

السبت، 16-01-2021 10:42 ص

شرطة أبوظبي تلقي القبض على عصابة دولية تدار من الخارج - فيديو

Abu-Dhabi-Police-1-750x450


الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة أبوظبي القبض على عصابة دولية للاتجار في المخدرات، تدار من خارج البلاد، وضبط كمية من المخدرات تقدر قيمتها بمليار درهم إماراتي (نحو 272 مليون دولار).

اضافة اعلان
 

نشرت شرطة أبوظبي فيديو على صفحتها في "تويتر" يبين عملية مراقبة أفراد العصابة، التي يقدر عدد أفرادها باثنين وعشرين شخصا ضمن عصابة دولية للاتجار بالمخدرات، كما أظهر الفيديو عملية مداهمة مكان تواجد المخدرات والقبض على عدد من أفرادها.

 

 

وبلغ حجم المخدرات المضبوطة طنا و41 كغ، من بينها سائل الكريستال المذاب، وتقدر قيمتها بمليار درهم إماراتي (272 مليون دولار)".

وأشارت الشرطة إلى أن العصابة المضبوطة تدار من خارج البلاد ولها متعاونون داخل البلاد.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
enjoy-troina-galleria-troina-5

من يأتي أولا يشتري أولا..منازل في إيطاليا أرخص من فنجان قهوة

181916-أغلى-منزل-في-العالم-1610617095 (Custom)

عرض أغلى منزل في العالم للبيع.. وهذا سعره

1610624475-1610624474-w1y2bnc5kaww-700x400 (Custom)

مصر.. القبض على متخصص بتزوير الشهادات الدراسية

714 (Custom)

لم يتناول الطعام ولا الماء أبدا.. مصري عمره 21 عاما يعيش على الحليب فقط

maxresdefault (Custom)

فيديو صادم لانتشال أطفال أحياء بعد سقوط سيارة وتحطمها في لبنان- شاهد

3529361-1893933988 (Custom)

لهذا السبب تستيقظون أحياناً من النوم فزعين !

أخبار متعلقة
MG13c1iPk-A

شابة سورية تثير الجدل بفيديو على يوتيوب حقق 12 مليون مشاهدة!

hqdefault

السيول تجرف سيارة والسائق ينجو بإعجوبة في السعودية - فيديو

alameer-alnaem-jpg-89035155720716936

بالفيديو.. الأمير النائم يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة!

hqdefault

مشاهد مؤثرة لأم جزائرية طردها ابنها للشارع - فيديو

BL4ZAZN3RKYZNDQYHQRCPRIY2A

نيوزيلندا تستقبل 2021 - فيديو

3

رجل أعمال أوروبي يُلقي بآلاف اليورو المزيفة على العمال في دبي