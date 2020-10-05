الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 5/10/2020

تصريح هام من الصحة حول انتشار كورونا في المملكة

العموش : لا يمكن للرزاز إصدار أوامر الدفاع

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الإثنين 5/10/2020




الإثنين، 05-10-2020 09:44 ص

شركة بريطانية تبتكر سترة أقوى من الفولاذ 15 مرة

person-three-men-wearing-assorted-color-jackets-human-human-image


الوكيل الاخباري - كشفت شركة "فولباك" البريطانية لصناعة الملابس، عن سترة معدنية كاملة مع غطاء رأس، تقول إنها لأقوى من الفولاذ 15 مرة.

اضافة اعلان

وأفادت صحيفة "ذا غاردين" البريطانية أن مصممي السترة أكدوا أنها تحتوي على أكثر من 11 كم من خيوط النحاس المنسوجة في كل طبقة.


كما أشارت الصحيفة إلى أن السترة من المستحيل أن تتمزق، ويمكن استخدامها لمدة 100 عام، إذ أنها تحمي من الحرائق وحتى من رحلة داخل بركان.


وكشف الشقيقان في حديثهما مع الصحيفة، أن السترة المعدنية الكاملة هي في الواقع تتكون من حوالي 65٪ من المعدن.


ويقول نيك تيدبال البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أسس "فولباك" في عام 2015 مع شقيقه التوأم: "نحكم على الكثير من الأشياء من خلال،" هل يمكنني أن أشرحها لطفلي؟ "... والآن يمكنني شرح كل أفكارنا لأطفالنا. لأنه إذا لم يفهموا ذلك، فأنا لا أعتقد أنه لديك فكرة. أو بالأحرى لا أعتقد أنه لديك فكرة كبيرة وممتعة".


وبشأن توفير السترة المعدنية وقاية فعلية ضد العدوى الفيروسية، قال ستيف، "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى "كوفيد" أو أحد المختبرات، لذلك لم نقم باختبار ما يحدث للمرض عندما يهبط عليه".


وتهدف الشركة البريطانية، إلى تصميم ملابس مستقبلية، للسفر عبر الفضاء والنوم العميق والوقاية من الإصابة بعدوى الفيروسات.


المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f78b3544c59b744c5039950

مسن إيطالي يحصل على شهادته الجامعية الثالثة في عمر 93 عاما - صور

_114734078_061534976-1

قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19

33856508-8794311-image-a-39_1601556593788

أزرق وبني.. لون العيون في قبيلة إندونيسية يثير الدهشة

c5cDJYJz8K4

قطيع من الفيلة في سريلانكا يبحث عن الأكل في القمامة - فيديو

Depression

دراسة: هذه أكثر 3 شعوب عربية ينتشر فيها الاكتئاب

3157

حديقة بريطانية تفرق بين 5 طيور بسبب سب الزوار - صور

أخبار متعلقة
gtvCnZqZnxc

خدمة إسعاف جديدة في بريطانيا باستخدام بدلة نفاثة - فيديو

33622210-8773239-The_flight_is_thought_to_be_the_first_time_a_commercially_availa-a-2_1601050178475

أول طائرة تجارية في العالم تعمل بالهيدروجين تكمل رحلتها التجريبية - صور وفيديو

algeria-hirak_0

الجزائر تفتح أجواءها لرجل واحد.. ما قصته؟ - صورة

82db6307-eb90-4223-8377-edd688fff570-snakes_1

رجل بريطاني يستبدل الكمامة بأفعى ويصدم من حوله - فيديو

33155794-8730377-image-a-17_1600078072165

رجل التاريخ .. بريطاني يفوز بالمليون ويجلب لعائلته لقب العائلة المحظوظة

0_High-school-students-at-school-wearing-N95-Face-masks

مدرسة تعيد فتاة لمنزلها فى أول يوم دراسة ببريطانيا .. والسبب حاجبيها ! - صور