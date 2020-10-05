شركة بريطانية تبتكر سترة أقوى من الفولاذ 15 مرة

الوكيل الاخباري - كشفت شركة "فولباك" البريطانية لصناعة الملابس، عن سترة معدنية كاملة مع غطاء رأس، تقول إنها لأقوى من الفولاذ 15 مرة.

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وأفادت صحيفة "ذا غاردين" البريطانية أن مصممي السترة أكدوا أنها تحتوي على أكثر من 11 كم من خيوط النحاس المنسوجة في كل طبقة.



كما أشارت الصحيفة إلى أن السترة من المستحيل أن تتمزق، ويمكن استخدامها لمدة 100 عام، إذ أنها تحمي من الحرائق وحتى من رحلة داخل بركان.



وكشف الشقيقان في حديثهما مع الصحيفة، أن السترة المعدنية الكاملة هي في الواقع تتكون من حوالي 65٪ من المعدن.



ويقول نيك تيدبال البالغ من العمر 41 عامًا، والذي أسس "فولباك" في عام 2015 مع شقيقه التوأم: "نحكم على الكثير من الأشياء من خلال،" هل يمكنني أن أشرحها لطفلي؟ "... والآن يمكنني شرح كل أفكارنا لأطفالنا. لأنه إذا لم يفهموا ذلك، فأنا لا أعتقد أنه لديك فكرة. أو بالأحرى لا أعتقد أنه لديك فكرة كبيرة وممتعة".



وبشأن توفير السترة المعدنية وقاية فعلية ضد العدوى الفيروسية، قال ستيف، "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى "كوفيد" أو أحد المختبرات، لذلك لم نقم باختبار ما يحدث للمرض عندما يهبط عليه".



وتهدف الشركة البريطانية، إلى تصميم ملابس مستقبلية، للسفر عبر الفضاء والنوم العميق والوقاية من الإصابة بعدوى الفيروسات.







المصدر : سبوتنك







