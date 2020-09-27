أول طائرة تجارية في العالم تعمل بالهيدروجين تكمل رحلتها التجريبية - صور وفيديو

الوكيل الاخباري – نفذت طائرة ركاب تجارية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، أول رحلة ناجحة لها فوق سماء المملكة المتحدة البريطانية.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شملت الرحلة الناجحة، التي استغرقت 20 دقيقة سير الطائرة على المدرج، وعملية إقلاع وتحليق قبل الهبوط.

ومن المقرر أن تتبعها رحلة لمسافة 250 ميلا من جزر أوركني، شمال بريطانيا، في وقت لاحق من هذا العام.



وأقلعت الطائرة التي تتسع لـ 6 أفراد، والمسماة "بايبر إم- كلاس"، من مطار كرانفيلد، والذي يحتوي على مرفق البحث والتطوير التابع لشركة "زيرو افيا".



وأعربت الشركة الأمريكية البريطانية "زيرو أفيا"، المصممة للطائرة عن أملها في أن يصبح الطيران التجاري خاليا من الانبعاثات بحلول عام 2023.







وقال الرئيس التنفيذي للشركة فال مفتاخوف: "في حين أن بعض الطائرات التجريبية قد حلقت باستخدام خلايا وقود الهيدروجين كمصدر للطاقة، فإن حجم هذه الطائرة المتاحة تجاريا يُظهر أن المسافرين، الذين يدفعون قد يكونون على متن رحلة خالية من الانبعاثات حقًا في القريب العاجل".

وتتضمن خلايا وقود الهيدروجين توليد الكهرباء لتشغيل البطارية ومحرك عن طريق خلط الهيدروجين والأكسجين من الجو من خلال تفاعل كيميائي، وهي عملية لا تنتج نفايات مضرة، بل مياه.



وهذه التكنولوجيا صديقة للبيئة، على عكس الطيران التقليدي الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحترار العالمي.









المصدر : سبوتنك



