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الأربعاء، 07-02-2024 09:22 ص

شركة تدفع لموظفيها ..75 ألف دولار مقابل كل طفل في كوريا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كورية جنوبية عزمها المساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

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كما اعلنت مجموعة بويونغ وهي شركة إنشاءات مقرها في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، في بيان صحفي أنها تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا.

 

وأضافت الشركة أنها ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقدا للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021.

و قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن الشركة تقدم دعما ماليا لموظفيها للمساعدة في تخفيف العبء المالي لتربية الأطفال.

وأضاف في حدث نظمته الشركة، يوم الاثنين، أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن . 

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.

 العربية 

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