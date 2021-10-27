شركة تكافىء موظفيها بـ10 آلاف دولار وتذكرتي سفر من الدرجة الأولى في أمريكا

الوكيل الاخباري - تقديرا لجهود موظفيها فاجأت رئيسة تنفيذية ومؤسسة شركة ملابس امريكية، العاملين لديها بتذكرتي طيران من الدرجة الأولى و 10 آلاف دولار لكل منهم.

اضافة اعلان



ففي احتفال جرى نهاية الأسبوع الماضي، قامت سارة بلاكي رئيسة الشركة بتقديم هدية للعاملين لديها، بعد وصول قيمة شركتها لـ1.2 مليار دولار، معربة عن امتنانها لـ21 عاما من النجاح.

وبينما كان الموظفون بحالة من الفرح بعد إعلان تقديم تذكرتي السفر فاجئت بلاكي الموظفين بالإعلان عن مكافئة الـ10 آلاف دولار، ليبدأ الحضور بالبكاء لشدة الفرح.







يذكر أن بلاكي بدأت الشركة برأس مال وصل لـ5 آلاف دولار، في عام 2000، متعهدة بأن تبلغ قيمة الشركة يوما ما 20 مليون دولار، ليجعلها ذلك محلا للسخرية من الكثيرين.







المصدر : سبوتنك