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الأربعاء، 09-03-2022 08:14 ص

صبي أوكراني ذو 11 عاما يقطع ألف كيلومتر بمفرده باتجاه سلوفاكيا

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الوكيل الاخباري - تمكن صبي أوكراني يبلغ من العمر 11 عاماً من الوصول إلى سلوفاكيا بمفرده بعد أن قطع أكثر من ألف كيلومتر بالقطار فاراً من أصوات الرصاص في بلده، بحسب إذاعة مونت كارلو.

وذكرت الشرطة السلوفاكية على صفحتها على فيسبوك أن الصبي الذي أطلقت عليه اسم "بطل الليل" وصل لوحده ومعه كيس بلاستيكي يحتوي على طعام وجواز سفر ورقم هاتف مكتوب على يده.

وعند وصوله تفاجأ المتطوعون برؤيته بمفرده وبذلوا قصارى جهدهم لتدفئته وإعطائه الطعام والشراب وبفضل رقم الهاتف المكتوب على يده، أمكن الاتصال بأقاربه في سلوفاكيا.

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وسجلت والدته مقطع فيديو على فيسبوك تشكر فيه الحكومة السلوفاكية والمتطوعين والشرطة على رعايتهم له.

 

البيان 

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