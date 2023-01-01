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الأحد، 01-01-2023 12:31 م

صدق أو لا.. القدماء احتفلوا بالعام الجديد في مارس وليس يناير!

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الوكيل الإخباري - احتفل العالم بحلول سنة 2023 مودّعا عاما مضطربا شهد أحداثا سياسية ورياضية واجتماعية واقتصادية مختلفة. وكان كثر حول العالم ينتظرون حلول السنة الجديدة بفارغ الصبر على أمل التخلص من العام 2022 الذي لم يكن سهلا بأي جانب من جوانبه. واحتفلت المدن والعواصم حول العالم بقدوم العام الجديد باحتفالات مذهلة، وخاصة الألعاب النارية.

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وإذا رجعنا إلى عمق التاريخ، لن تصدق أن الإحتفال بقدوم العام الجديد لم يكن معترف به سابقاً، فمنذ قرون كان بداية العام الجديد يختلف وفقاً لكل دولة.

 

فقبل عام 2000 قبل الميلاد، لم يكن هناك احتفال بحسابات التقويم الحالي في شهر يناير، بل كانت أغلب الدول حول العالم تحتفل به في منتصف شهر مارس بموسم الربيع، بإعتباره اليوم الذي يشهد القمر مكتملًا بعد الإعتدال الربيعي بأواخر مارس، حيث يصبح اليوم مقسمًا بالتساوي بين الليل والنهار.

وأول المدن التي كانت تحتفل برأس السنة هي بابل في العراق، وكان يُعرف هذا الإحتفال بـ"أكيتو" وهي تعني الشعير الذي يحصد في الربيع.

 

وكذلك كانت السنة الرومانية تبدأ في شهر مارس، إلا أن يوليوس قيصر أدخل تعديلًا جديدًا على التقويم الروماني ليصبح تقويمًا شمسيًا بدلًا من قمريًا، وهنا أكّد التقويم الجديد على أن أول يوم من العام الجديد سيكون في شهر يناير، وذلك سنة 153 قبل الميلاد.


وفي عام 567، تم إلغاء الإحتفال بالأول من يناير في العصور الوسطى بالعديد من الدول الأوربية، حيث أصبح العام الجديد ابتداءً من 25 ديسمبر.

 

 

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