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الأربعاء، 13-03-2024 11:05 ص

صديقتان تربحان الجائزة الكبرى باليانصيب في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تشاركت صديقتان من ولاية ميشيغان الأمريكية بشراء بطاقتي يانصيب انتهت بفوزهما بالجائزة المالية الكبرى البالغة 150 ألف دولار أمريكي.

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وبحسب ما أعلنه يانصيب Michigan Lottery فقد فازت السيدة ناعومي كاولي وهي من سكان الولاية بعدما اشترت هي وصديقتها تذاكر يانصيب مناصفة بذات الارقام أسفرت عن فوزهما بالجائزة الكبرى.


وقالت ناعومي كاولي البالغة من العمر 59 عاما إنها تشارك في اليانصيب بانتظام رفقة صديقتها، مضيفة أنها اتفقت مع صديقتها إن فازتا يوما فإنهما سيتقاسمان أموال الجائزة، وبدلا من شراء تذكرة واحدة لشخصين بدأنا بشراء تذاكر منفصلة بنفس الأرقام".


وفي فبراير جربت الصديقتان اليانصيب مرة أخرى واختارتا نفس الأرقام، وصدمت كاولي عندما اتصلت بها صديقتها بعد السحب وأخبرتها أنهما فازتا بالجائزة الكبرى.


وفازت ناعومي كاولي بمبلغ 100 ألف دولار، وصديقتها بمبلغ 50 ألف دولار، لأنها نسيت استخدام الخيار الذي يضاعف المبلغ في حال فوزها.


وتضيف كاولي: "إنه أمر مثير وممتع للغاية أن نختبر ذلك معا"، وزارت المرأة  مكتب اليانصيب حيث حصلت على جائزتها.


وتخطط كاولي لإنفاق جائزتها في رحلة عائلية وتوفير المبلغ المتبقي.

 

 

روسيا اليوم

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