صديقتان تفوزان بجائزة اليانصيب في الوقت نفسه في بريطانيا - صورة

الوكيل الإخباري - احتفلت صديقتان في بريطانيا بالفوز بجائزة يانصيب في الوقت نفسه، حيث حصلت كل منهما على 30 ألف جنيه إسترليني.



وكانت سوزي هاوكينز البالغة 40 عاماً أول من شارك باليانصيب، ثم تبعتها صديقتها جوان غرين البالغة 45 عاماً، وكان بانتظارهما ذاك الحظ السعيد.

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وقد قدم سفير يانصيب "بيبولز بوستدود"، الشيكان لهما، حيث أعربت السيدتان عن ذهولهما بما حدث.



فقالت جوان الى صحيفة "ذا ميرور" البريطانية: "لأكن صادقة لم أكن أتوقع كل هذا، لا أعرف ما سأفعل بهذا المبلغ"، وأضافت سوزي: "إنه أمر مدهش للغاية ومن الصعب شرح الامر، فكلانا لم نفز بأي شيء بهذا الحجم من قبل!".



وكان الثنائي قد انطلق في لعب اليانصيب بعد أن فاز جار عائلة سوزي بجائزة اليانصيب.



وقد أشارت سوزي إلى أن الفوز كان مميزاً بشكل خاص لأنها كانت تبحث مع عائلتها عن منزل جديد وكادت الأسرة عن تبتعد عن المنطقة، موضحة: "بعنا المنزل في مارس ثم تراجعنا، وقد أردنا ابقائه لفترة أطول قليلاً، ومن حسن الحظ اننا بقينا"، وهذا المبلغ الذي فازت به سيساعدها في قضاء عطلة طال انتظارها، مشيرة الى أنها حجزت عطلة إلى فلوريدا لها ولزوجها وأطفالها الأربعة تم تأجيلها لمدة عامين.



جوان أيضا لديها عطلة بانتظارها للاحتفال بالذكرى سنوية خاصة بعد عامين من عدم السفر بعيداً، قائلة: "قد نكافئ أنفسنا بشيء مميز"، وهي ترغب في العودة الى نفس المنتجع التي تزوجت في أرجائه منذ 15 عاماً في سانت لوسيا.





المصدر - البيان