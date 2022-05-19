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الخميس، 19-05-2022 11:58 ص

صورة تثير الجدل لطيار التقط سيلفي بالجو

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الوكيل الإخباري-إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، صورة لطيّار يلتقط "سيلفي" من شبّاك الطائرة وهي تطير في الجو معرّضاً نفسه للخطر ليثبت لزوجته أنّه في العمل.

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وأظهرت الصورة رجلاً يرتدي ملابس طيّار ويخرج رأسه من شبّاك الطائرة ليلتقط "سيلفي"، إلا أن عوامل عدة شككت في صحة الصورة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".


وحظي المنشور المرفق بالصورة بمئات التعليقات الساخرة على اعتبار أنّ الصورة حقيقية، إلا أنها في الحقيقة مركّبة.


تظهر على الصورة علامة مائيّة باسم PilotWagner، وترشد إلى حساب الطيّار نفسه واسمه مايك فاغنر.


كما، يمكن العثور على الصورة المتداولة نفسها منشورة في الحساب عام 2018 وقد أرفقت بوسم "فوتوشوب"، البرنامج الشهير لتعديل الصور.
وأوضح في تعليقات عدّة على الصورة أنّها مركّبة.

 

 



 

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