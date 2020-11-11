صورة غير مألوفة تظهر ثعبانا يتدلى من معدة طائر في السماء

الوكيل الاخباري- التقط مصور صورة مذهلة لثعبان مرقط يقاتل للنجاة بحياته في تحرك "غريب" من خلال محاولة الانزلاق من معدة طائر مالك الحزين، في ديلاوير، وتظهر الصور الثعبان، ورأسه يتدلى في الجو، بينما يطير مالك الحزين إلى الأمام.

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وقال سام ديفيس، مهندس من ولاية ماريلاند التقط الصور على شاطئ ديلاوير، إن الحدث غير العادي جذب الكثير من الاهتمام بين الحيوانات المفترسة المحلية.

وأوضح أن العديد من النسور والثعالب تتبعوا مالك الحزين، وربما سعوا في البحث عن وجبة في حالة عدم تمكن مالك الحزين أو ثعبان البحر من النجاح في الهرب.





وعندما اكتشف ديفيس الرحلة الغريبة لأول مرة، اعتقد أن ثعبانا انقض على عنق مالك الحزين، وكان ديفيس على بعد 68 إلى 91 مترا من الحيوانات، ولكن عدسته متطورة للتصوير بعيدة المدى، لذا التقط صورا وهو يشاهد مالك الحزين يطير حوله، وحتى يهبط في الماء وثعبان البحر ما يزال مرتبطا به.



وقال ديفيس لـ "لايف ساينس": "لا يبدو أن مالك الحزين يتصرف بشكل مختلف كثيرا.، كان في الماء ويطير حولها".

وفي غضون ذلك، كان الثعبان المرقط يقوس جسده، "لذلك أعتقد أنه كان ما يزال على قيد الحياة في وقت ما".





ولم يكن الأمر كذلك حتى عاد ديفيس إلى المنزل وقام بتحرير الصور، فأدرك أن الثعبان لم يكن يعض مالك الحزين.

وقال بعد تكبير الصور، "رأيت ثعبان البحر، يمكنك رؤية عينيه. كان في الواقع يخرج من الطرف الآخر".



وقال جون بوغونوسكي، عالم الأسماك بالمجموعة الأسترالية الوطنية للأسماك في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، إن الصور تظهر "مشهدا رائعا للغاية. ونادرا جدا ما يُرى في أنواع الطيور، على الأقل بقدر ما أعرف ."



وفي وقت سابق من هذا العام، نشر بوغونوسكي وزملاؤه دراسة في مجلة Memoirs of the Queensland Museum، عن ثعابين من عائلة Ophichthidae توضح بالتفصيل كيف يمكن أن تخترق الثعابين أحشاء الأسماك التي تتغذى عليها.



وقال لـ "لايف ساينس"، في رسالة بريد إلكتروني: "لكنها عادة لا تبتعد كثيرا.

بمجرد ابتلاعها، يمكن أن تستخدم ثعابين السمك رؤوسها الصلبة أو ذيولها للخروج من الجهاز الهضمي، ولكن عادة ما ينتهي بها الأمر في تجويف جسم المفترس أو أنسجة العضلات أو المثانة العائمة. وبمجرد وقوعها في الفخ، غالبا ما "تصبح محنطة وتنفق بدلا من الهروب".



وفي إحدى الحالات، "اكتشف معد مشارك في البحث ذات مرة ثعبانا حيا داخل سمكة اصطادها، عندما كان ينظف السمكة لأكلها"، كما قال بوغونوسكي.

ولم يعلم ديفيس أبدا ما حدث لمالك الحزين والثعبان، الذي صُوّر في ولاية ديلاوير عام 2011 (قام بتحميل الصور إلى موقع للحياة البرية قبل بضعة أشهر فقط). وعندما غادر الشاطئ، كان مالك الحزين ما يزال يطير مع ثعبان البحر المعلق تحته.



ووفقا لبوغونوسكي، "من المحتمل أن مالك الحزين نجا، ولا يبدو الأمر مزعجا للغاية، ولكنه سيعتمد على مدى جودة التئام الجرح وما إذا كان قادرا على تجنب العدوى." أما بالنسبة للثعبان، فإنه "كان سينجو فقط إذا سقط على الماء أو قريبا جدا من الماء ذي الملوحة، التي يمكن أن يتحملها في العادة".







المصدر: روسيا اليوم



