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الخميس، 25-05-2023 10:54 ص

صورة لعمارة متنقلة من خمس طوابق باليابان تثير الجدل

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الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر عمارة في اليابان مؤلّفة من طوابق عدّة تشبه الحافلات ويمكن نقلها من مكانٍ إلى آخر

بيد أنّ الصورة في الحقيقة لا تجسّد عملاً هندسياً بل هي مجرّد تصميم مولّد من خلال برنامج ذكاء اصطناعي.

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يظهر في الصورة ما يبدو أنّها حافلة متعددة الطوابق تضمّ مساكن. وجاء في التعليق المرافق لها "اليابان تصنع عمارة متنقلة من خمسة طوابق".


وحظيت الصورة بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عشرات آلاف التعليقات التي أشاد بعضها بالتصميم، فيما شكّك البعض الآخر بأن يكون حقيقياً إذ لا يمكن لعجلات صغيرة أن تحمل هذا الوزن كلّه.


إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الصورة إلى أنّها منشورة في حسابٍ متخصّص بالتصاميم الهندسيّة المولّدة عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي، يتبع لمكتبٍ يعنى بالتصاميم الهندسيّة مركزه العاصمة الألمانيّة برلين.


ونشرت الصور المتداولة إلى جانب صورٍ أخرى لحافلات بتصاميم مشابهة في الأوّل من مايو 2023.


وقد سبق أن انتشرت تصاميم أخرى من الحساب نفسه على أنّها حقيقية كهذه المكتبة، إلا أنّ القيّمين عليه أكّدوا مراراً أنّ التصاميم المنشورة من نسج الخيال وقد استخدموا برنامج "ميدجورني" لتوليدها.

 


 

البيان 

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