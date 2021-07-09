السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

الجمعة، 09-07-2021 05:49 م

صورة مؤلمة تنتشر في مصر.. ماتت يوم زفافها والطرحة على نعشها -صورة

عروس


الوكيل الإخباري - لقيت عروس مصرية وفاتها يوم زفافها ليتحول الفرح إلى عزاء في مشهد مؤلم أثار موجة كبيرة من الحزن.

اضافة اعلان


وودع الآلاف من أهالي مدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، جثمان فتاة توفيت قبل زفافها بساعات، وذلك بعد حجزها بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ لتلقي العلاج إثر مرورها بأزمة صحية.


وشارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي، الذين حملوا جثمان العروس الشابة "خلود أحمد غياتي"، ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف، في مشهد وداع مؤلم، واستقبلت أسرتها العزاء بدلًا من التهاني.


وقالت دعاء محمد، إحدى قريبات العروس الراحلة، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررا أمس  الخميس وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.


وأضافت قريبة العروس، أن "خلود" توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها، وفقا لموقع مصراوي.

 


 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999099852-jpg-67018137016682852

مسنّ أمريكي يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دولار لمدة 10 سنوات

tbl_articles_article_23100_493450cc282-2402-4c79-b4d2-5abde739c3b3

أمريكي يخسر 100 كغم من وزنه ويحدث مالم يتوقعه - فيديو

1808509

احتفال بهدف هاري كين القاتل يقود بريطانية لخسارة وظيفتها - صورة

1454507863_shutterstock_112862074

العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة في أحدى الدول - صور

طير

الصين : طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال - فيديو

رؤية-شخص-مريض-بالسرطان-في-المنام-1

معجزة سيدة تركية تهزم السرطان 9 مرات - صورة

أخبار متعلقة
ع

فتاة تلغي زفافها بسبب نظارة العريس في الهند