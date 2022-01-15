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السبت، 15-01-2022 10:56 ص

صياد بولندي أصبح فريسة لغزال خلال هجوم مضاد - فيديو

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الوكيل الإخباري - رصد شريط فيديو لحظة تحول صياد بولندي مسلح ببندقية الى فريسة، عندما باغته غزال بهجوم مفاجئ.

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وكان ليزيك كامينيسكي، يحمل سلاح صيد، عندما كان مع آخرين في رحلة صيد في غابات قريبة من تشليم جنوب شرقي بولندا.

وأظهر الفيديو ليزيك وهو يمد بندقيته نحو الشجيرات في الغابة، وفجأة ظهر غزال من فصيلة الإيل مسرعا باتجاه الصيد قبل أن يصيبه في عينه اليسرى بقرونه القاسية.

 

وحسب "سكاي نيوز عربية" نقل رفاق رحلة الصيد ليزيك إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أخضع لعملية جراحية معقدة في عينه ورأسه.

 

الامارات اليوم 

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