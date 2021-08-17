ضابط عراقي متهم بالفساد يفرّ من محكمة في بغداد قبل أن يسلم نفسه

الوكيل الإخباري - اختفى أثر ضابط عراقي كبير متهم بقضايا فساد من المحكمة في بغداد، يوم الاثنين ، عقب صدور حكم بالسجن بحقه قبل أن يسلّم نفسه بعد ساعات، كما أفادت مصادر قضائية وأمنية.



وبعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الجزء الغربي من العاصمة، حكماً بالسجن عليه سنتين بتهم فساد مرتبطة بهدر المال العام على خلفية عقود مع شركات، توارى الفريق الركن أنور حمد أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق، من المكان.



وقال مصدر أمني إنه بعد صدور الحكم، اصطحبت مفرزة شرطة المدان إلى الخارج، لكنه تحجج بأن لديه حاجيات في سيارته يريد أخذها، بحسب مصدر أمني، ورافقه إليها ملازم من الشرطة.



وأضاف المصدر: «بعد ذلك صعد إلى السيارة التي كان يقودها ابن شقيقه العقيد أرشد صالح محمد أمين الذي يعمل في وزارة الدفاع، ثمّ شهر السلاح على الملازم، وفرّ إلى جهة حي العدل» في غرب العاصمة.

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المصدر - البيان