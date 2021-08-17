الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

895 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شركس: المطاعيم تخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية

انتحار عشريني في الزرقاء

ترقيات أكاديمية في اليرموك - أسماء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

الأردن يعرب عن قلقه حيال ما يحدث في أفغانستان

الكشف عن تفاصيل حريق فندق وريزيدنس الريتز-كارلتون في عمان

إحباط محاولة تسلل وتهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن

تراجع أسعار النفط عالميا

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

الثلاثاء، 17-08-2021 11:14 ص

ضابط عراقي متهم بالفساد يفرّ من محكمة في بغداد قبل أن يسلم نفسه

HRQIEQLLOL


الوكيل الإخباري - اختفى أثر ضابط عراقي كبير متهم بقضايا فساد من المحكمة في بغداد، يوم الاثنين ، عقب صدور حكم بالسجن بحقه قبل أن يسلّم نفسه بعد ساعات، كما أفادت مصادر قضائية وأمنية.

وبعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الجزء الغربي من العاصمة، حكماً بالسجن عليه سنتين بتهم فساد مرتبطة بهدر المال العام على خلفية عقود مع شركات، توارى الفريق الركن أنور حمد أمين، قائد القوة الجوية العراقية السابق، من المكان.

وقال مصدر أمني إنه بعد صدور الحكم، اصطحبت مفرزة شرطة المدان إلى الخارج، لكنه تحجج بأن لديه حاجيات في سيارته يريد أخذها، بحسب مصدر أمني، ورافقه إليها ملازم من الشرطة.

وأضاف المصدر: «بعد ذلك صعد إلى السيارة التي كان يقودها ابن شقيقه العقيد أرشد صالح محمد أمين الذي يعمل في وزارة الدفاع، ثمّ شهر السلاح على الملازم، وفرّ إلى جهة حي العدل» في غرب العاصمة.

اضافة اعلان

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1457634

وفاة ماكي كاجي صاحب النسخة المعاصرة من السودوكو اليابانية - صورة

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_21293753531627556556

علماء يطورون ابتكار جديد للاستفادة من النفايات السامة في روسيا

761f8d3ce186936dc088332f20140422

حيوان نادر ينجو من حرائق الغابات في أستراليا - صورة

20210816154117303

شظية من حطام صاروخ أوكراني كادت تصطدم بقمر صناعي

_119446265_f22af202-64bc-4453-bcf6-5f543e385265

انهيار جدار منزل بسبب الفيضان يكشف عن كنوز نازية في ألمانيا - صورة

865b8fa1d6

خطأ في سك عملة يرفع سعر بيعها - صورة