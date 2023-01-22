ضباب كثيف يغطي سماء الكويت وانعدام شديد للرؤية - فيديو

الوكيل الإخباري - غطى الضباب الكثيف معظم مناطق الكويت، صباح يوم السبت، ومن المتوقع أن يستمر حتى اليوم الأحد.
ودعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر خشية وقوع حوادث؛ نظراً لانعدام الرؤية بشكلٍ كبيرٍ على الطرقات العامة.
ونشرت “الفرنسية” صوراً لمنظر الضباب في الكويت، صباح يوم السبت ، وهو يغطي مناطق كبيرة.
#ضباب_الكويت— 👨🏻🇰🇼sahab سحاب 🇰🇼 サハブ👨🏻 (@sahabnews1) January 21, 2023
الوضع حالياً من منطقة أشبيلية 🌫️
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..#صباح_الخير #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/fMzf4MIedn
ذبلت أنوار الشّوارع— ᶠᴬᵀᴵᴹᴬ 🍃 (@F_ftamy__) January 21, 2023
و انطفى ضي الحروف..🫧#ضباب_الكويت pic.twitter.com/T4Yqi4FXJi
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