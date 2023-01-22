ضباب كثيف يغطي سماء الكويت وانعدام شديد للرؤية - فيديو

الوكيل الإخباري - غطى الضباب الكثيف معظم مناطق الكويت، صباح يوم السبت، ومن المتوقع أن يستمر حتى اليوم الأحد.

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ودعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحذر خشية وقوع حوادث؛ نظراً لانعدام الرؤية بشكلٍ كبيرٍ على الطرقات العامة.



ونشرت “الفرنسية” صوراً لمنظر الضباب في الكويت، صباح يوم السبت ، وهو يغطي مناطق كبيرة.





















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