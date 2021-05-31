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الإثنين، 31-05-2021 10:16 ص

ضع ملقط الغسيل على فتحات مكيف السيارة لهذا السبب الصادم!

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة الروائح الكريهة داخل السيارة، نظرا لعدم تهويتها بالشكل الكافي واستعمال المكيف بدلاً من فتح النوافذ، خصوصاً خلال الطقس الشديد البرودة أو الحار.


الا ان هناك حل مذهل وبسيط، بعيداً من معطرات السيارة المركبة والتي تتمتع أحياناً برائحة قوية ومزعجة، كما أنها مضرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية، وهي طريقة “الملقط الخشبي” الخاص بالغسيل.


كل ما تحتاجه هو ملقط خشبي من أي حجم كان مع أي زيت أساسي طبيعي تحب رائحته مثل زيت اللافندر، زيت جوز الهند وغيرهما من الزيوت العطرية.

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قم بسكب بعض القطرات على الملقط، واعمد إلى تثبيت الأخير على فتحات المكيف.


وهكذا كلما قمت بتشغيل المكيف، ستنبعث رائحة ذكية ورقيقة من دون أن تعرض نفسك لأي مواد كيميائية مضرة، وبالعطر التي تريده.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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