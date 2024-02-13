الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 13-02-2024 10:33 ص

طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك - فيديو

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الوكيل الإخباري - في حادثة خطيرة، تسبب حادث سقوط طائرة كانت تنفذ هبوطاً اضطرارياً على شاطئ جنوبي المكسيك، إلى مقتل شخص على الأقل، وأصيب 5 آخرين يوم الاثنين.

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ووثقت مشاهد الطائرة التي سقطت في جزء مكتظ بالأشخاص من الشاطئ في بلدة "بويرتو إسكونديدو" المطلة على ساحل المحيط الهادئ، وفق ما نقلته "ABC NEWS" الأميركية.

وسقطت الطائرة تقريبا فوق أحد المصطافين الذي لم يتم الكشف عن جنسيته حتى الآن.

بدوره، قال مكتب الدفاع المدني في ولاية "أواكساكا" إن الكنديين الأربعة والشخص الخامس الذي كان معهم على متن الطائرة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واصفا حالتهم بـ "المستقرة".

هذا ولم تتوفر معلومات فورية عن سبب سقوط الطائرة حتى اللحظة.

 

 

 

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