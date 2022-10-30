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الأحد، 30-10-2022 09:17 ص

طائر صغير يحقق رقما قياسيا لأطول رحلة

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الوكيل الإخباري - حقق طائر صغير رقماً قياسياً لأطول رحلة طيران استغرقت 11 يوماً من ألاسكا إلى أستراليا.

وانتزع الطائر برحلته الماراثونية الرقم القياسي من طائر بالغ كان قد أكمل رحلة بطول 13 ألف كيلومتراً العام الماضي.

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وأوضح علماء أن الطائر، واسمه غودويت، يُعدُّ واحداً من العديد من الطيور التي أُرفق بها علامة 5G للأقمار الصناعية من أجل تتبع أنماط الهجرة.

ويبلغ غودويت من العمر خمسة أشهر، ووصل ألاسكا في 13 أكتوبر، ثم هبط في خليج أنسونز شمال شرقي تسمانيا في أستراليا في 24 أكتوبر.

وقال شون دولي، مدير الشؤون العامة الوطني في «بيردلايف أستراليا»، إن الشيء الأكثر روعة هو أن الطيور الصغار لا تهاجر مع البالغة التي تقلع من القطب الشمالي قبل الطيور الأصغر أحياناً.


وقال إريك وويلر، الخبير في «بيردلايف تسمانيا»، إن الطائر ربما فقد نصف أو أكثر من وزن جسمه أثناء الطيران المستمر ليلاً ونهاراً.

 

وأضاف أن الرحلة كانت محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، لأن الطائر من الأنواع غير القادرة على الهبوط على الماء.

 

البيان 

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